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زيدان عن تدريب برشلونة: قلبي أبيض

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زيدان عن تدريب برشلونة: قلبي أبيض زيدان عن تدريب برشلونة: قلبي أبيض

التحرير

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قال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد غدًا أمام خيتافي في الدوري الإسباني بأنه لا يعلم السر وراء سوء الحظ الذي يعاني منه لاعبه الويلزي جاريث بيل مع الإصابات، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح زيدان أن بيل يشعر بتحسن في الوقت الحالي حيث لعب بصورة جيدة في لقاء بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشعر ببعض الأآام العضلية الخفيفة والتي ازدادت بمشاركته مع ويلز في تصفيات .

وأشار زيدان إلى حاجته للتعامل بصبر كبير مع بيل، مؤكدًا عدم معرفته السر وراء إصاباته المتكررة، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته الكاملة بالجهاز الطبي للفريق، مؤكدًا أن بيل هو أكثر من يشعر بالإحباط لرغبته في الوجود مع الفريق.

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وعند سؤاله عن أفضلية بيع بيل، قال زيدان بأنه لا يفكر في الأمر مطلقًا، ويخوض زيدان مباراته رقم 100 على رأس القيادة الفنية للريال غدًا، وعن هذا الأمر قال المدرب الفرنسي إن أكثر ما تعلمه خلال تلك الفترة هو أهمية الاستفادة من كل فرصة من خلال العمل الجاد بشكل يومي، مشيرًا إلى أن أهم لحظة مع الريال كانت تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وعند سؤاله عن إمكانية تدريب برشلونة، قال زيدان إن قلبه أبيض بلون قميص ريال مدريد.

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التحرير

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