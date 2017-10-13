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متحدث الخارجية: خضنا انتخابات اليونسكو بكل شرف.. وكل التماني لمرشحة فرنسا

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مصراوي Masrawy

متحدث الخارجية: خضنا انتخابات اليونسكو بكل شرف.. وكل التماني لمرشحة فرنسا

03:26 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

متحدث الخارجية: خضنا انتخابات اليونسكو بكل شرف.. وكل التماني لمرشحة فرنسا

المستشار أحمد أبو زيد

كتب- محمد قاسم:

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الجمعة، إن خاضت معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية خلال منافسات انتخابات اليونسكو التي خاضتها مرشحة مصر مشيرة خطاب.

وأضاف أبو زيد، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للمرشحة الفرنسية وكل تمنياتنا لها بالنجاح والفوز بالمنصب".

وفازت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

صرح بذلك رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل واربز، مشيرا إلى بطلان صوتين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي و المرشح القطري حمد الكواري.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد قد صرح - في وقت سابق - بأن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.

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