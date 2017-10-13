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نقيب الأطباء عن انتخابات التجديد النصفي: "لا تسير كما يجب"

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مصراوي Masrawy

نقيب الأطباء عن انتخابات التجديد النصفي: "لا تسير كما يجب"

03:22 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الدكتور حسين خيري

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن العملية الانتخابية لا تسير كما يجب؛ نظرا لأن المعيار الأهم هو مدى مشاركة الأطباء واستجابتهم للنقابة، وهو ما لم يتوفر في الانتخابات الحالية؛ لضعف الإقبال على لجان الاقتراع الـ27 على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك عقب إدلاء "خيري" بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي فتحت أبوابها أمام المصوتين في تمام التاسعة صباحا، وتستمر حتى تمام الخامسة مساءً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت فتح باب الاقتراع، صباح الجمعة، في 27 محافظة أمام أعضائها للتصويت في انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ودعت اللجنة، جميع الأطباء المشاركين في الانتخابات لسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين في النقابة ولهم حق التصويت ما يقرب من 250 ألف عضو، فيما يتنافس في الانتخابات 51 مرشحًا على 12 مقعدًا من مجلس النقابة العامة، ويشرف على الانتخابات 44 مستشارًا في 27 مقرًا انتخابيًا.

 

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