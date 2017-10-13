بالصور.. إقبال متوسط في الساعات الأولى لانتخابات "الأطباء" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

شهدت الساعات الأولى لانتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية، إقبالًا متوسطا خلال عملية التصويت التي بدأت ظهر اليوم الجمعة، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعية، بمقر لجنة الاقتراع داخل مركز شباب سموحة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء بالإسكندرية، إن انتخابات التجديد النصفي للنقابة تجري على 6 مقاعد للنقابة الفرعية منهم 3 مقاعد فوق السن و3 تحت السن، بالإضافة إلى مقعد غرب الدلتا.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه رغم الإقبال المتوسط خلال الساعات الأولى، إلا أن الانتخابات تجرى في أجواء مستقرة، مبينا أنه من المقرر أن تغلق اللجنة أبوابها في تمام الخامسة مساء اليوم؛ لتبدأ عملية فرز الأصوات.

فيما توقع أعضاء الجمعية العمومية، زيادة نسبة الإقبال خلال الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.

وتجرى انتخابات الإسكندرية على 6 مقاعد لعضوية النقابة الفرعية ومقعد واحد لعضوية النقابة العامة، يتنافس خلالها 3 مرشحين على مقعد النقابة العامة عن منطقة غرب الدلتا، تشمل الإسكندرية، البحيرة ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد المتقدمين للترشح على مقاعد النقابة العامة 17 مرشحًا، يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة على مستوى الجمهورية، فوق 15 سنة، بالإضافة إلى 13 مرشحًا آخرين، يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت 15 سنة قيد، و4 مرشحين يتنافسون علي مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة القاهرة.