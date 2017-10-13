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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بديرمواس في المنيا

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مصراوي Masrawy

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بديرمواس في المنيا

03:14 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بديرمواس في المنيا

ارشيفية

أ. ش. أ

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تحت إشراف اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن، وبالتنسيق مع لجنة المصالحات ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، ورؤوس العائلات، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة أولاد سامح وعائلة أولاد الجبالي بقرية بني حرام بمركز ديرمواس.

وتعود أحداث الخصومة الثأرية إلى أواخر شهر مايو الماضي، عقب مقتل أحد أفراد عائلة (أولاد سامح) واتهم أحد أفراد عائلة (أولاد الجبالي) بقتله، وأسفرت الجهود الأمنية عن عقد جلسة صلح بين الطرفين داخل السرادق المقام بقرية بني حرام بمركز ديرمواس، بحضور مأمور المركز، ورئيس فرع البحث، وضباط المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام ولجنة المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب ورؤوس العائلات.

ونجحت جهود لجنة المصالحات، وكبار العقلاء، في تقريب وجهات النظر بين العائلتين وإتمام الصلح وتم تحديد مبلغ مالي قدره مليونا جنيه كشرط جزائي في حالة الإخلال بشروط الصلح.

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