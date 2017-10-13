"قلفاو" سوهاج تشيع جثمان المجند "رمضان عثمان" شهيد "كمين العريش"
"قلفاو" سوهاج تشيع جثمان المجند "رمضان عثمان" شهيد "كمين العريش"
03:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
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بالصور - تشييع جثمان "محمد حسن" شهيد الحادث الإرهابي بشمال سيناء
سوهاج – عمار عبدالواحد:
شيع الآلاف من أهالي "قلفاو" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والقرى المجاورة، اليوم الجمعة، جثمان المجند "رمضان عثمان عثمان محمد" الذي استشهد أمس الخميس، أثناء تأدية واجبه الوطني بالكتيبة 101 صاعقة، بمحافظة شمال سيناء خلال عملية إرهابية استهدفت كمينًا أمنيًا في العريش.
واتشحت القرية بالسواد حزنًا، على المجند الشهيد، وتعالت صرخات النساء والفتيات من عائلة الشهيد فور رؤيتهم الجثمان ملفوفاً بعلم مصر، وردد الشباب المشاركون في تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".
وأناب الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام للمحافظة والمقدم وليد حسنين المستشار العسكري لاستقبال جثمان الشهيد والمشاركة في الجنازة العسكرية.
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