لماذا يحتفل العالم اليوم بـ"خلع حمالة الصدر".. وما الفائدة منه؟

كتب - هشام عواض:

يحتفل العالم اليوم،الجمعة، باليوم العالمي لخلع حمالة الصدر، والذي يعرف بـ"No bra day"، والذي يأتي في منتصف شهر التوعية بسرطان الثدي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

بدء الاحتفال باليوم العالمي لخلع حمالة الصدر في عام 2011، وأدى إلى حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وانتشر هاشتاج #nobraday المُعبر عن الحملة.

وتهدف الحملة العالمية التي إتخذت يوم 13 أكتوبر من كل عام، كيوم احتفالي لخلع حمالات الصدر، بهدف زيادة الوعي بمرض سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الذاتية، للتأكد من معرفة علامات سرطان الثدي، والخلو من الإصابة بالمرض.

وتقوم حملات التوعية في هذا اليوم بتشجيع السيدات على فحص الثدي بالأشعة السينية، التي يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان الثدي لمدة تصل إلى عامين قبل أن يشعر بها المريض أو الطبيب.

وفي نفس السياق، ذكر موقع "positivemed"، الطبي، أنه من الأفضل نزع حمالة الصدر قبل النوم، لأن ارتدائها يمنع الجسم من تجديد الدورة الدموية في منطقة الثديين، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تتسبب الحمالة في حدوث تهيج للجلد بسبب احتكاكها بالجسم بقوة أثناء النوم.

وارتداء حمالات الصدر" الضيقة" يعتبر من الأمور الخطيرة للثديين، كما يمكن أن تتسبب في آلالام على مدار اليوم، وفي حالات أخرى قد تسبب في آلالام بالرأس.

وأضاف الموقع الطبي أن كثرة ارتداء "الصدرية" يجعل الثدي أكثر اعتمادًا عليها، مما قد يسبب حدوث ترهلات في هذه المنطقة، لهذا ينصح بعدم ارتدائها طوال الوقت، واختيار النوعية القطنية بدون روابط أثناء المكوث في المنزل.