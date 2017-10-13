أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بعد سنة زواج.. "خديجة" تطلب الخلع: "جوزي بيحب الضلمة ويتكلم مع النار"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد سنة زواج.. "خديجة" تطلب الخلع: "جوزي بيحب الضلمة ويتكلم مع النار"

03:09 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب- فاطمة عادل:

" جوزي بيحب الضلمة ويتكلم مع النار".. بهذه الكلمات بررت "خديجة" (28 سنة)، رفعها دعوى خلع ضد زوجها "محمد"، (31 سنة)، في أول سنة زواج.

قبل 3 سنوات، تعرفت "خديجة" على "محمد"، وجمعتهما قصة حب انتهت بخطبتهما، ومن ثم زواجهما منذ سنة، بعد تحسن أحواله المادية التي ظلت متعثرة طوال فترة خطبتهم، بحسب العروس التي قالت إن أهلها وجدوه طموحًا ومتدينًا، وسيحافظ عليها فوافقوا على الزيجة.

تضيف مقيمة الدعوى التي حملت رقم 817 لسنة 2017، أن فترة الخطوبة مرت سريعًا، وكان زوجها في ذلك الوقت يتفنن في إظهار تدينه والتزامه، الأمر الذي زاد من حبها له.

وتابعت: بعد زواجنا بـ4 شهور تغيرت أحوال زوجي، وفوجئت به يجلس في الاماكن المظلمة، ويتحدث إلى النار، وحينها اشتد قلبي خوفًا، وارتجفت مرتعشة، وعندما واجهته أهانني وسبني بـ"ألفاظ نابية".

تستكمل "خديجة" حديثها: "استمر الوضع أكثر من 5شهور، حتى ذهبت مسرعة إلي منزل أسرتي وعرضت الموضوع على والدي ولم يعجبه حال زوجي، فقام بمحادثته، ليرد عليه: "بلاش أنت تتكلم معايا بالطريقة دي"، فطلب والدي منه فورًا الطلاق فرفض .

واختتمت الزوجة قائلة إنها طلبت الطلاق منه، ولكنه لم يقبل، لذلك لجأت إلى رفع دعوي خلع ضده أمام محكمة الأسرة بزنانيري.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفعت قضية طلاق فقتلها داخل المحكمة.. وقبضوا عليه بعد 4 سنوات

    أخبار

  • "بسمة" تطلب الطلاق: ضربني بسبب "بشكير الحمام".. وأبوه قيدني

    أخبار

  • دعوى خلع تدفع عاطلا للانتحار من شرفة الطابق الثاني بالهرم

    أخبار

  • النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي

    أخبار

إعلان

9238145344.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"