بعد سنة زواج.. "خديجة" تطلب الخلع: "جوزي بيحب الضلمة ويتكلم مع النار"

كتب- فاطمة عادل:

" جوزي بيحب الضلمة ويتكلم مع النار".. بهذه الكلمات بررت "خديجة" (28 سنة)، رفعها دعوى خلع ضد زوجها "محمد"، (31 سنة)، في أول سنة زواج.

قبل 3 سنوات، تعرفت "خديجة" على "محمد"، وجمعتهما قصة حب انتهت بخطبتهما، ومن ثم زواجهما منذ سنة، بعد تحسن أحواله المادية التي ظلت متعثرة طوال فترة خطبتهم، بحسب العروس التي قالت إن أهلها وجدوه طموحًا ومتدينًا، وسيحافظ عليها فوافقوا على الزيجة.

تضيف مقيمة الدعوى التي حملت رقم 817 لسنة 2017، أن فترة الخطوبة مرت سريعًا، وكان زوجها في ذلك الوقت يتفنن في إظهار تدينه والتزامه، الأمر الذي زاد من حبها له.

وتابعت: بعد زواجنا بـ4 شهور تغيرت أحوال زوجي، وفوجئت به يجلس في الاماكن المظلمة، ويتحدث إلى النار، وحينها اشتد قلبي خوفًا، وارتجفت مرتعشة، وعندما واجهته أهانني وسبني بـ"ألفاظ نابية".

تستكمل "خديجة" حديثها: "استمر الوضع أكثر من 5شهور، حتى ذهبت مسرعة إلي منزل أسرتي وعرضت الموضوع على والدي ولم يعجبه حال زوجي، فقام بمحادثته، ليرد عليه: "بلاش أنت تتكلم معايا بالطريقة دي"، فطلب والدي منه فورًا الطلاق فرفض .

واختتمت الزوجة قائلة إنها طلبت الطلاق منه، ولكنه لم يقبل، لذلك لجأت إلى رفع دعوي خلع ضده أمام محكمة الأسرة بزنانيري.​