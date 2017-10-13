الداخلية تحتفل بيوم محو أمية مجندي الشرطة وتكرم الجهات المُتميزة

كتب - علاء عمران:

أقامت مصلحة التدريب احتفالية بيوم "محو أمية مجندي الشرطة" بحضور عدد من قيادات القطاعات التدريبية بالوزارة، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لمحو الأمية بالوزارة، وممثلين من الجهات المعنية المشاركة بالاحتفال من مختلف قطاعات الوزارة.

وتم الحفل باستعراض فيلم وثائقي يعرض أهم انجازات نشاط محو الأمية خلال العام الماضي من افتتاح فصول محو الأمية بمختلف جهات الوزارة.

كما تم تكريم المراكز الفائزة الأولى بمختلف قطاعات الوزارة المختلفة وعدد من الضباط المشرفين على عملية التعليم في بعض قطاعات الوزارة في نشاط محو الأمية الأبجدية والمهنية وتقدير الجهود المتميزة في هذه المجالات للارتقاء بعمليات مكافحة الأمية لمجندي الشرطة، ويأتي الاحتفال كنتيجة لتضافر جهود كافة أجهزة الدولة للمشاركة الفاعلة في المشروع القومي لمحو الأمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، الجمعة، جاء ذلك في إطار مواصلة الوزارة جهودها في التطوير المستمر لبرامج التدريب والتصديق على خطة التدريب السنوية للعام التدريبي 2016/2017 والتي تهدف إلى التطوير المستمر لبرامج التعليم والتدريب بما يتواكب مع كافة المستجدات الراهنة لإعداد وتأهيل رجل شرطة عصري ومؤهل لمواجهة التحديات الأمنية.

وحرصت الوزارة على القضاء على مشكلة الأمية لأبنائها من المجندين الذين لم تمكنهم ظروفهم من إجادة القراءة والكتابة قبل التحاقهم بالتجنيد وتقييم وتحفيز أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ نشاط محو الأمية الأبجدية والمهنية وتقدير الجهود المتميزة في هذه المجالات للارتقاء بعمليات مكافحة الأمية لمجندي الشرطة ومشاركة للمؤسسات المعنية بالدولة.



