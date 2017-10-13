الصين: استمرار الاستعدادات لزيارة ترامب المرتقبة الشهر المقبل

بكين - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين والولايات المتحدة تقومان باستعدادات على مختلف الأصعدة لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بكين الشهر المقبل، لضمان تحقيق الزيارة ما يتوقع منها من نتائج هامة وإيجابية.

عبر عن ذلك المتحدثة باسم الخارجية هوا تشان يينغ، في تصريح رسمي أدلت به اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن عضو مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) يانغ جيه تشى أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون أمس، حيث ناقشا الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة، كما تبادلا وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية.

وقالت إن الجانبين ناقشا خلال المكالمة العلاقات الثنائية وأكدا أنهما سيواصلان العمل لاستكمال كل ما يلزم من ترتيبات للزيارة.