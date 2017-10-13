وزير خارجية اليمن: سنعزل مندوبنا في اليونسكو حال ثبوت دعمه لمرشح قطر

القاهرة - (مصراوي):

صرح وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء اليمني، عبدالملك المخلافى، بأنه إذا ثبت دعم مندوب اليمن للمرشح القطري، في انتخاب مدير عام اليونسكو، سيعزل فورا مشددا على دعم بلاده لمرشح مصر.

وأكد المخلافى أن المندوب أحمد الصياد منقطع عن وزارته ويتبع وزارة التربية والتعليم وليس الخارجية، وأنه ينفى دعمه المرشح القطرى.

وشدد وزير الخارجية اليمنى أنه رغم نفى الصياد طلب تحقيقا وتقريرا مدققا وسيأخذ رأى مصر بعين الاعتبار فيما حدث.

فازت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.