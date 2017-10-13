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البيت الأبيض يكشف استراتيجية جديدة إزاء الملف النووي الإيراني

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يكشف استراتيجية جديدة إزاء الملف النووي الإيراني

03:03 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

البيت الأبيض يكشف استراتيجية جديدة إزاء الملف النووي الإيراني

ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض

القاهرة - (مصراوي):
كشف البيت الأبيض عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنها تهدف إلى مواجهة إيران وضرب نفوذها وحرمانها من الامتيازات التي سبق وحققتها.

وأعلن البيت الأبيض اليوم أن استراتيجية واشنطن الجديدة تهدف إلى لجم نفوذ إيران وردع عدوانها، وأن واشنطن ستفعّل الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، منوها بأن واشنطن تعتزم حرمان طهران من كافة إمكانيات الحصول على أسلحة نووية.

تجدر الإشارة إلى أن بيانا سيصدر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بإيران، والتي كما جاء في إعلان البيت الأبيض تهدف إلى كبح النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وحسب البيت الأبيض تهدف الاستراتيجية الجديدة أيضا إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية في مواجهة "دعم طهران للإرهاب.. وضد أنشطة إيران التخريبية" ولاستعادة التوازن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن "ستواصل العمل من أجل عدم السماح للنظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري بتمويل النشاطات الخبيثة".

وستتصدى الولايات المتحدة "للمخاطر التي تهددها وتهدد حلفاءها وخاصة الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، وستوحد جهودها مع المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال الجائر لمواطني الولايات المتحدة وغيرهم من الأجانب".

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مصراوي Masrawy

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