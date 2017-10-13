بالصور - تشييع جثمان "محمد حسن" شهيد الحادث الإرهابي بشمال سيناء

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تقدم المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء ياسر الغندور مساعد مدير الأمن، واللواء يحيى عزيز سالم، ممثلًا عن قيادة الجيش الثاني الميداني، واللواء عماد رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، جنازة شعبية مهيبة، شيع فيها الآلاف من أهالي الإسماعيلية جثمان الشهيد مجند "محمد حسن حميد السيد" 24 عامًا، ابن قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

واستشهد المجند "محمد حسن" أثناء تأدية الواجب الوطني، في شمال سيناء بمدينة العريش، التي شهدت هجومًا إرهابيًا جراء استهداف أحد الكمائن، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال القوات المسلحة وإصابة آخرين.

والشهيد حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات من جامعة السويس، بتقدير عام جيد جدًا، وكان يقضي فترة تجنيده في شمال سيناء، ووالده موظف في الجمارك.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الحاج علي أبو الشيخ، بمنطقة فنارة العمدة مسقط رأس الشهيد، وردد الأهالي أثناء تشييعهم الجنازة "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الل"ه، ودُفن الشهيد في مقابر الأسرة بالقرية.

ولقي الشهيد مقتله في اعتداء إرهابي غاشم في شمال سيناء، أمس الخميس، عقب استهدافه هو وزملاؤه في أحد الأكمنة.