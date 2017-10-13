أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - تشييع جثمان "محمد حسن" شهيد الحادث الإرهابي بشمال سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - تشييع جثمان "محمد حسن" شهيد الحادث الإرهابي بشمال سيناء

03:09 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

  • عرض 10 صورة

    663d6d330d.jpg

  • عرض 10 صورة

    55a332a754.jpg

  • عرض 10 صورة

    34b9de17a7.jpg

  • عرض 10 صورة

    aef645951c.jpg

  • عرض 10 صورة

    f0bca0308f.jpg

  • عرض 10 صورة

    ca333c730e.jpg

  • عرض 10 صورة

    756077a087.jpg

  • عرض 10 صورة

    9037ac899e.jpg

  • عرض 10 صورة

    8fcece307b.jpg

  • عرض 10 صورة

    2a7b85285e.jpg

إعادة الألبوم

مستشفى

الألبوم التالى

مستشفى "صدر دمياط".. الكشف دقيقة والروشتة موحدة والواسطة تكسب (صور)

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تقدم المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء ياسر الغندور مساعد مدير الأمن، واللواء يحيى عزيز سالم، ممثلًا عن قيادة الجيش الثاني الميداني، واللواء عماد رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، جنازة شعبية مهيبة، شيع فيها الآلاف من أهالي الإسماعيلية جثمان الشهيد مجند "محمد حسن حميد السيد" 24 عامًا، ابن قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

واستشهد المجند "محمد حسن" أثناء تأدية الواجب الوطني، في شمال سيناء بمدينة العريش، التي شهدت هجومًا إرهابيًا جراء استهداف أحد الكمائن، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال القوات المسلحة وإصابة آخرين.

والشهيد حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات من جامعة السويس، بتقدير عام جيد جدًا، وكان يقضي فترة تجنيده في شمال سيناء، ووالده موظف في الجمارك.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الحاج علي أبو الشيخ، بمنطقة فنارة العمدة مسقط رأس الشهيد، وردد الأهالي أثناء تشييعهم الجنازة "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الل"ه، ودُفن الشهيد في مقابر الأسرة بالقرية.

ولقي الشهيد مقتله في اعتداء إرهابي غاشم في شمال سيناء، أمس الخميس، عقب استهدافه هو وزملاؤه في أحد الأكمنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل الكاتب سليمان الحكيم بكفالة ٥٠٠ جنيه

    أخبار

  • بالصور - بيان من محافظة "الإسماعيلية" حول سبب القبض على سليمان الحكيم

    أخبار

  • "ازرع شجرة لبكرة".. مبادرة لغرس 80 ألف شجرة مانجو في الإسماعيلية

    أخبار

  • إصابة فتاة سقطت من قطار في بورسعيد

    أخبار

إعلان

450100c055.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"