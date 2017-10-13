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بالصور.. أهالي بني سويف يتقدمهم المحافظ يشيعون جنازة شهيد سيناء

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي بني سويف يتقدمهم المحافظ يشيعون جنازة شهيد سيناء

03:08 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع المئات من أهالي مدينة بني سويف الجديدة، وقرية بني سليمان الشرقية شرق النيل، اليوم الجمعة، جنازة الشهيد مجند الحسين جمال ممدوح، الذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، في جنازة عسكرية.

تقدم الجنازة العسكرية التي خرجت من المسجد الكبير " الرضا" بمدينة بني سويف الجديدة بمنطقة شرق النيل، المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، والعقيد محمود بشير المستشار العسكري بالمحافظة، والمحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأهالي قرية بني سليمان الشرقية مسقط رأس المجند.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على سيارة الإطفاء ملفوفا بعلم ، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، كما ردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إلة إلا الله الإرهاب عدو الله"، ونقل أهالي الشهيد الجثمان في سيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة.

وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن "الأعمال الإرهابية" لن تنال من عزيمة الشعب المصري بل تزيده إصرارًا للقضاء على الإرهاب، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

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