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إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بالمنوفية

02:57 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بالمنوفية

إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطبا

المنوفية - مروة فاضل:

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا على انتخابات النقابة العامة والفرعية، وذلك بمقر النقابة بمدينة شبين الكوم.

ويتنافس 4 مرشحين فوق السن على مقعدين، كما يتنافس 6 مرشحين تحت السن على مقعدين وذلك في انتخابات النقابة الفرعية.

كما تشهد الانتخابات مرشحين بالنقابة العامة منهم 3 مرشحين بقطاع وسط الدلتا لاختيار واحد فقط و16 مرشحا فوق السن بالنقابة العامة لاختيار 3 مرشحين و11 مرشحا تحت السن لاختيار 3 أشخاص منهم.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي من الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء اليوم ويبلغ ممن لهم حق التصويت 9 آلاف و800 طبيب على مستوى المحافظة.

كما خصصت النقابة الفرعية أتوبيسات من مدينتي الشهداء ومنوف لنقل الأطباء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومن المتوقع إعلان النتيجة مساء اليوم عقب الانتهاء من التصويت.

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