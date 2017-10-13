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إصابة سكرتير نيابة في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة سكرتير نيابة في حادث تصادم بالشرقية

02:57 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إصابة سكرتير نيابة في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب سكرتير نيابة عامة، بكسر في الفخذ الأيسر، اليوم الجمعة؛ إثر اصطدامه بسيارة بطريق "- الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة "طارق أبو مصور ثابت" سكرتير بالنيابة العامة، بكسر في الفخذ الأيسر وعدة كدمات وجروح؛ إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي.

ونقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

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