الداخلية: استخراج شهادات وفاة مجانية للحجاج المصريين هذا العام

كتب - علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق الأعصر، مدير قطاع الأحوال المدنية باستخراج شهادات وفاة مُميكنة لعدد 112 بالمجان للمواطنين الذين وافتهم المنية أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية العام الحالي 2017.

وسيتحمل قطاع الأحوال المدنية، رسوم استخراج تلك الشهادات، وذلك مراعاة لظروف ذويهم الإنسانية.

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم دون مشقة، وسياسات الوزارة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها في سهولة ويسر.