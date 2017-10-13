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أول ظهور لمحمد بن نايف بعد اعفائه من ولاية العهد

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مصراوي Masrawy

أول ظهور لمحمد بن نايف بعد اعفائه من ولاية العهد

02:49 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أول ظهور لمحمد بن نايف بعد اعفائه من ولاية العهد

القاهرة- (مصراوي):

تداول صحفيون على موقع "تويتر" صورة لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، مع أحد الأطفال في مطار الرياض، ليكون ذلك أول ظهور له بعد اعفائه من ولاية العهد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين إن بن نايف عاد أمس، الخميس، إلى الرياض قادما من جدة بشكل مفاجئ.

وأشارت بعض المواقع إلى أن ابن نايف وصل إلى الرياض رفقة بعض أفراد أسرته، وظهر بجانب سلم الطائرة التي أقلته ممسكا بأحد الأطفال، يُقال إنه حفيده.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا، في يونيو الماضي، يعفي فيه ابن اخيه من ولاية العهد، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار ابنه محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

وجاء ذلك "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى 31 من أصل 34"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

 

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مصراوي Masrawy

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