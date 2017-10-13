وصول أول رحلة "منتظمة" من الدنمارك لمطار شرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة طيران منتظمة من الدنمارك، عليها 122 سائحًا، نقلتهم شركة "إير كايرو".

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن الرحلة رقم 772، وصلت من الدنمارك، مؤكدة أنها أول خط منتظم لشرم الشيخ، وكانت تعمل على هذا الخط منذ عامين بنظام الشارتر، وتحولت لرحلات منتظمة أسبوعيا.

وأضافت المصادر، أن عبد الله عثمان مدير إدارة المحطات، ومحمد عباس مدير محطة شرم الشيخ، استقبلا ركاب الرحلة البالغ عددهم 122 سائحا، وتم تنظيم احتفالية صغيرة لهم، وأشرفا على إنهاء الأجراءات لدى وصولهم.



