نائبة: محاربة التطرف لا تقل عن مواجهة الإرهاب

كتبت- عزة صقر:

قدمت النائبة نادية هنري، العزاء للبابا تواضروس والكنيسة، وأسرة القمص سمعان شحاتة رزق الله، راعي كنيسة القديس يوليوس، الذي لقى مصرعه أمس في منطقة المرج.

وطالبت "هنري" بتحويل القاتل لمحاكمة جنائية عاجلة، وتطبيق أقصى عقوبة، والمقررة في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل قانون الطوارئ، وتحمل الجهات المعنية مسئولياتها الدستورية في حماية المواطنين الأبرياء، مشيرة إلى أن محاربة الفكر المتطرف لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

كان الآلاف من أهالي عزبة جرجس والقرى المحيطة بمركز الفشن جنوب بني سويف، شيعوا مساء أمس، جثمان القمص سمعان شحاتة رزق الله راعي كنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس.​