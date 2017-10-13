خروج مشيرة خطاب من سباق اليونسكو

باريس- أ ش أ:

فازت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

صرح بذلك رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل واربز، مشيرا إلى بطلان صوتين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي و المرشح القطري حمد الكواري.

شار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد قد صرح - في وقت سابق - بأن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.