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​مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي بالعريش ومقتل القس سمعان

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مصراوي Masrawy

​مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي بالعريش ومقتل القس سمعان

02:52 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

​مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي بالعريش ومقتل القس سمعان

مقتل القس سمعان

القاهرة- أ ش أ:
أدان فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية-، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعة إرهابية حيث قامت بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة.

كما أدان فضيلة المفتي في بيان له اليوم الجمعة، مقتل القس سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس، بعدما تعرض للاعتداء أثناء تواجده بمدينة السلام في القاهرة.

وأكد فضيلة المفتي أن العدو في الجريمتين واحد، وأن الإرهاب الغاشم لا يفرق بين عسكري ولا مدني أو مسلم ومسيحي، وهو ما يتطلب منا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر شهداء الوطن، داعيًا الله تعالي أن يحمي البلاد والعباد من شرور الإرهاب.

 

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