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الأزهر يدين بشدة الهجوم الإرهابي بالعريش

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين بشدة الهجوم الإرهابي بالعريش

02:42 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الأزهر يدين بشدة الهجوم الإرهابي بالعريش

الهجوم الإرهابي بالعريش

القاهرة- أ ش أ:

أدان الأزهر الشريف بشدة اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الغادر، الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد ستة من جنود قواتنا المسلحة البواسل.

وشدد الأزهر في بيان له على وقوف الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة ورجال الشرطة، حتى تتطهر أرض سيناء الطاهرة من دنس الإرهاب وعصاباته.

وأكد الأزهر الشريف أن تلك الهجمات الإرهابية، التي اتسعت رقعتها عبر العالم شرقا وغربا، تستوجب تكاتفا دوليا شاملا من أجل مواجهتها، والضرب بقوة على يد من يدعمون الإرهاب ويمولونه، وأن الإدانة يجب أن تطال كل الأعمال الإرهابية ومن يقفون خلفها بلا تفرقة أو تمييز.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة ولأسر شهدائنا الأبطال، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ جنودنا البواسل من كل سوء.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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