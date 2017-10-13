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وزيرة التضامن تشارك بمعرض "سميرة أحمد" للتبرع بمقتنياتها لصالح "تحيا مصر"

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن تشارك بمعرض "سميرة أحمد" للتبرع بمقتنياتها لصالح "تحيا "

02:41 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

غادة والي وزيرة التضامن

كتبت- أسماء يحيى:

أثنت غادة والي، وزير التضامن، على مبادرة الفنانة سميرة أحمد بإقامة معرضا للتبرع بمقتنياتها لصالح صندوق "تحيا مصر"، قائلة: "يسعدنا الفنانيين الذين يقومون بمثل هذه الأنشطة ﻷنهم يبعثون رسائل إيجابية للمجمتع".

وأضافت "والي" في تصريحات صحفية، الجمعة، على خلفية مشاركتها بالمعرض المقام بنادي الجزيرة اليوم الجمعة: "هذه رسالة من فنانة كبيرة للشباب والمجتمع بأكمله، توضح مساهمة الفنانيين في التنمية".

وتابعت: "يجب على الفنان القيام بأعمال اجتماعية هادفة، والفنانة سميرة أحمد قدمت العديد من الأدوار التي تناقش قضايا هامة، بالإضافة لتقديمها صورة مشرفة للمرأة في أعمالها".

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر"، ينظم اليوم، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح الصندوق.

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