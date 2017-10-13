وزيرة التخطيط عن معرض "سميرة أحمد": الفن قوة ناعمة يجب استغلالها

كتبت- أسماء يحيى:

قالت هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الفنان جزء من المجتمع، وقدوة لكثير من الشباب، وقيام الفنان بمثل هذه الأنشطة التي قامت بها الفنانة سميرة أحمد في صالح مصر.

وتابعت: "أنا سعيدة بمساهمة الفنانة، والفكرة متميزة"، داعية باقي الفنانيين للمساهمة بمثل هذه الأنشطة.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات صحفية، الجمعة: "الفنانة سميرة أحمد لها تاريخ كبير، وقدمت الكثير من الأعمال التوعوية"، مؤكدة أن الفن من القوى الناعمة التي يجب استغلالها.

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر"، ينظم اليوم الجمعة، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضا بنادي الجزيرة الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح الصندوق.

ويشارك في الحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة مثل غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة.