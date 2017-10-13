مصر تطلب التحقيق في خروقات شابت انتخابات مدير "اليونسكو"

القاهرة- أ ش أ:

تقدمت بعثة مصر الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الجمعة، بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو ايرينا بوكوفا، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، والتي بدأت جولتها الأولى يوم الإثنين الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري التقى اليوم مع مدير عام اليونيسكو ايرينا بوكوفا، حيث قدم لها الشكر على الجهد التي بذلته في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها وتعاونها الكامل والإيجابي خلال تلك الفترة.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري نقل - لبوكوفا - ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، مطالباً بالتحقق من تلك الخروقات بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.​