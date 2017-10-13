مصدر قضائي: الهيئة الوطنية للانتخابات تنظر تحديد مقر لها لمباشرة أعمالها

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، لم يخرج بأي قرارات متعلقة بسير عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة معلقة حتى تحديد مقر رسمي لهم، ليتمكنوا من مباشرة أعمالهم ودعوة الصحفيين لمتابعة كل ما يطرأ على الهيئة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الجمعة، أن اجتماع هيئة الانتخابات لم يحضره وزير العدل، أو رئيس الوزراء، بينما كانت جلسة ودية بين أعضاء الهيئة فقط للتعارف فيما بينهم.

وأضاف المصدر، أن خلال الفترة المقبلة ستحدد الهيئة مكان مخصص لها، لتعقد أولى اجتماعاتها لاختيار المسئول التنفيذي و3 نواب له بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.

وتتولى الهيئة، حسب الدستور، إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التي تجرى في البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.

يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.