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بالصور.. موكب للطريقة البرهامية في بداية الاحتفالات بمولد الدسوقي بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. موكب للطريقة البرهامية في بداية الاحتفالات بمولد الدسوقي بكفر الشيخ

02:44 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت الطريقة البرهامية بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، موكبًا شعبيًا، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، تتضمن مشاركة أشخاص به، حاملون الدفوف والطبول، ورايات وعلامات الطريقة، وذلك بمناسبة بدء الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمشاركة أبناء هذه الطريقة.

وقال الشيخ محمد مختار أبوزيد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بمدينة دسوق، إن هذا الموكب نظمته الطريقة البرهامية للاحتفال ببدء مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وشارك فيه أبناء الطريقة، من مختلف محافظات ، وأعضاء الطريقة هم أبناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهامي، وتمتد الطريقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الموكب بدأ من أمام مسجد الصفا بجوار كوبري دسوق العلوي، من مدخل مدينة دسوق الجنوبي، ومر بطول شارع الجيش، واختتم بالميدان الإبراهيمي، ومن الميدان جرى أستقبال الموكب، من خلال قيام المشاركين بقراءة سورة الفاتحة، وسوف تقام حضرة عقب الموكب مباشرة داخل المسجد الإبراهيمي، وذلك ضمن الاحتفالات بالمولد.

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