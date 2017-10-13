وكيل "أوقاف الإسكندرية": المرأة كالثمرة إذا تأخر قطافها فسدت

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء كل مجتمع أو أمة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هذه اللبنة مفكَّكةً فسوف يكون المجتمع مفكَّكًا ومنهارًا.

وأشار إلى أن علماء الأوقاف بالمحافظة تناولوا في خطبة الجمعة اليوم "بناء الأسرة السوية وحمايتها" تنفيذًا لاستراتيجية نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضح "العجمي" أن الإسلام أوصى بالتيسير في أمور الزواج وإزالة كل العقبات التي تحول دون إتمامه من تكلفة، قائلاً: "ما نسمعه عن كماليات الأثاث وفستان وزفة وخلافه هي أشياء ما أنزل الله بها من سلطان".

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حديث لأولياء الأمور، قائلًا: "إن من يسر حلالًا فقد عسر حرامًا.. والمرأة كالثمرة إذا حان قطافها وتأخرت عن القطاف فسدت، وكذلك الرجل، فلا تتأخروا إذا وجدتم الكفء للمرأة الصالحة".