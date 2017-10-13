في أسبوع الطواريء.. البورصة تربح 2.6 مليار جنيه

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أنهت مؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي، على أرباح للقيمة السوقية للأسهم 2.6 مليار جنيه بنسبة صعود 0.3%، وذلك خلال الاسبوع الذي شهد مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم الي مستوي 771.286 مليارجنيه، فيماسجلت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق ارتفاعا بنحو0.2 %.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع 7.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.2 مليار ورقة منفذة على 204 الف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 5.2 مليار جنيه ، وكمية تداول 1.4 مليار ورقة منفذة على 140 الف عملية في الاسبوع السابق عليه.

واتسم اداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 نسبة 0.07% ليصل الي مستوي 13892 نقطة، فيما قفزمؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.2% وارتفع مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30، و70 بنسبة 1.16%.

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 76 % من اجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الاجانب علي16.22 % مسجلين صافي بيع 20 مليون جنيه ، واستحوذ العرب علي7 % محققين صافي عمليات شراء بلغت 48 مليون جنيه ،كما استحوذت المؤسسات علي 34% من المعاملات محققين صافي بيع 52 مليون جنيه.

وفيما يتعلق ببورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 11.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 12.9مليون ورقة منفذة على 1785عملية خلال الأسبوع ، واستحوذت الأسهم على 95.06%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين استحوذت السندات نحو 4.94%خلال الأسبوع الحالي.

وأشار تقرير البورصة الأسبوعي إلى أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 30ر76 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.22%والعرب على 7.48%،وذلك بعد استبعاد الصفقات،وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 20.82مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.26 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 8.218 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 438 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات .