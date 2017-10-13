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مصر تطالب اليونسكو بالتحقيق في خروقات شابت الانتخابات

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مصر تطالب اليونسكو بالتحقيق في خروقات شابت الانتخابات مصر تطالب اليونسكو بالتحقيق في خروقات شابت الانتخابات

التحرير

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قال المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن "بعثة الدائمة لدى اليونسكو تقدمت صباح اليوم الجمعة، بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو إيرينا بوكوفا، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، والتي بدأت جولتها الأولى يوم الاثنين الماضي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح الجمعة مع مدير عام اليونيسكو، حيث قدّم لها الشكر على الجهد التي بذلته في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها وتعاونها الكامل والإيجابي خلال تلك الفترة، كما قام بنقل ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، مطالبًا بالتحقق من تلك الخروقات بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.

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كانت الجولة الرابعة شهدت مفاجآت في الأرقام التى حصل عليها كل مرشح، بعدما رفعت السفيرة مشيرة خطاب أصواتها إلى 18 صوتا، وكذلك الفرنسية أودريه أزولاى إلى 18، وبلغت أصوات المرشح القطرى حمد الكواري 22 صوتًا، لتخوض مرشحتا مصر وفرنسا جولة فاصلة، لاختيار الفائز من بينهما بالمركز الثانى، لخوض الجولة الحاسمة أمام المرشح القطرى.

 

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