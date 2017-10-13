انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء مطروح».. 3 أصوات في 5 ساعات (صور)

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كتب - محمد العمدة:

بعد مرور نحو 5 ساعات على فتح لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمرسى مطروح، اليوم الجمعة، لم يحضر سوى 3 أعضاء فقط للإدلاء بأصواتهم من أصل 1060.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد العشري، عن فوز 4 أطباء بعضوية المجلس بالتزكية.

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والفائزون الأربعة هم: الدكتور فايز رجب زايد مدير مستشفى الصدر، والدكتور حسن سالم، إخصائي أمراض عصبية بالمستشفى العام، والدكتور الدهبي أحمد السيد إخصائي طب الأطفال، والدكتور ياسر الشوادفي إخصائي بمستشفي الصدر.