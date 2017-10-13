بإشراف قضائي كامل.. انتخابات الأطباء تشتعل بين 89 مرشحًا على 20 مقعدا

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89 مرشحًا يتنافسون على 20 مقعدًا في النقابة العامة والفرعية

وسط وجود أمني مكثف في شارع قصر العيني ومشاركة محدودة من الأطباء فتحت النقابة العامة للأطباء بـ"دار الحكمة" أبوابها اليوم الجمعة أمام أعضائها، لإجراء انتخابات التجديد النصفى في 27 مقرا انتخابيا، وهي الثانية من نوعها عقب ثورة 25 يناير 2011 والمقرر انعقادها فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف 30 مستشارا على عمليات الاقتراع، فضلا عن مراقبة كاملة من منظمات المجتمع المدني حتى إعلان نتائجها، وذلك لضمان الشفافية التامة.

بدأ الاقتراع في التاسعة صباحًا ويستمر حتي الخامسة من مساء اليوم.

وخاطبت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للأطباء، رؤساء لجان الانتخابات بجميع المحافظات بضرورة توفير كابينة اقتراع أو ساتر حتى يدلي الأطباء المنتخبون بأصواتهم خلفه بصورة منفردة وليست جماعية.

ويتسلم الناخب 5 بطاقات: نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد - نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد - قطاع جغرافى - نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد - نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد.

وحسب اللجنة العامة فإن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفردا وسريا، ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي أو علني، منعا لحدوث أي تأثير على الناخب وحرصا على خروج الانتخابات بشفافية وحياد تام، مع تسديد اشتراك النقابة السنوي وحضور الناخب بنفسه اليوم.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تسلم اللجان الفرعية بالمحافظات للبطاقات الانتخابية، وموافقة اللجنة المشرفة على الانتخابات على إصدار تصاريح لعدد من منظمات المجتمع المدني المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية للنقابة، بجانب إشراف وكلاء المرشحين أنفسهم.

ودعت النقابة العامة جموع الأطباء البالغ عددهم 270 ألفا من مختلف المحافظات للمشاركة فى العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية أن الأطباء المتقدمين للترشح علي مقاعد النقابة العامة للأطباء يبلغ عددهم 89 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا، في ظل غياب القوائم الانتخابية، حيث تشهد الانتخابات منافسة شرسة بين 52 مرشحا على 12 مقعدا بمجلس النقابة العامة و8 أعضاء بمجالس النقابات الفرعية.

17 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لأكثر من 15 سنة قيد

- 13مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لأقل من 15 سنة قيد

- 4 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة القاهرة.

- 3 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية).

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- 5 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة شرق الدلتا (تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء).

- 3 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة غرب الدلتا (تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح).

- مرشحان يتنافسان على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة شمال الوجه القبلي (تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا).

- 4 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد للنقابة العامة عن منطقة جنوب الوجه القبلي (تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد) .

وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء أن مشاركة الأطباء في انتخابات اليوم تسهم في تشكيل مجلس نقابة قوي له صوت مسموع أمام الجهات الرسمية بالدولة.

وأضاف: إذا كنت محبطا وترى أنه لا فائدة من الانتخابات في ظل معوقات عديدة للعمل النقابي، فاعلم أن هناك دائما فائدة من أي جهود تبذل، فالعمل النقابي تراكمي، فكم مرة رفضت الجهات التنفيذية فى البداية الاستجابة لبعض الحقوق، ولكن بعد إصرارالأطباء وتمسكهم بمطالبهم وحقوقهم المشروعة حدثت استجابة جزئية أو تدريجية.

أما إذا استسلم الاطباء لليأس، فلن يحدث أي تقدم من أي نوع، بل الأخطر أنه قد يتم التراجع للخلف ويتم حتى نزع بعض الحقوق القليلة التي حصل عليها الأطباء، فاليأس مقبرة الحقوق "على حد قوله".

وفي ظل عزوف عدد كبير من المشاركة في انتخابات التجديد النصفي اليوم، رفع الطاهر شعار مشاركتك اليوم تساوي نقابة قوية وعدم مشاركتك تعني تنازلك عن حقك، مضيفا: "لا تتنازل عن سلطتك ولا تترك غيرك ينفرد بالاختيار.. شارك بصوتك وتمسك بحقك فى اختيار من يمثلك".

وأكد الطاهر أنه سوف يتم إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز بالمحافظات واعتماد النتيجة رسميا.

المنافسة اليوم قوية بين قائمتى تيار الاستقلال وتمثلها جماعة "أطباء بلا حقوق" وقائمة التجديد، والأولى تحظى بأغلبية مقاعد مجلس نقابة الأطباء رفعت شعار "أدلي بصوتك وحافظ على نقابتك.. مشاركتكم مهمة من أجل نقابة قوية ومجلس نقابة يمثلكم ويدافع عنكم ويتفاوض باسمكم.. فلا تبخلوا علينا وعليكم".

أما قائمة التجديد، والتي كان في مقدمة مرشحيها الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب وأستاذ الأورام بطب المنصورة التي اعتذرت عن الانتخابات لتفرغها للبرلمان ورفع مرشحو القائمة شعار "كرامة الطبيب أولاً" ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء وتغليظ عقوبة التعدي على الطاقم الطبي.

ومن جانبه طالب الدكتور مصطفى عشوب، المرشح رقم 4 على مقعد منطقة القاهرة في النقابة العامة تحت السن بين أربعة مرشحين، اللجنة المشرفة على الانتخابات بتسهيل وتسريع الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة، وأوصى الجميع بالحضور اليوم والإدلاء بأصواتهم بشفافية كاملة، للدفاع عن كرامة ومقدرات كل طبيب يطالب نقابته بحماية وضمان حقوقه المشروعة.

عشوب الذي يخوض انتخابات مجلس نقابة الأطباء بشكل مستقل دون الارتباط بقائمة معينة بين عدد من المرشحين، ترتيبه الرابع فيما بينهم وهم (أحمد فتحي، أحمد الشوربجي، محمد شفيق).