أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": الوفد المصري في انتخابات اليونسكو قاد أنبل المعارك الدبلوماسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": الوفد المصري في انتخابات اليونسكو قاد أنبل المعارك الدبلوماسية

02:23 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، أن الجهود الحثيثة التى بذلها الوفد المصري في اليونسكو لدعم السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب مدير اليونسكو بالتنسيق مع سامح شكرى وزير الخارجية والسفير محمد العرابي مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب والسفير إيهاب بدوى سفير بفرنسا تليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري والثقافي.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الوفد المصري بذل جهودا نظيفة تتفق مع أخلاقيات وتاريخ المصريين.

وأضاف الوزير أن وفد الدبلوماسية المصرية برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية قاد واحدة من أشرف وأنبل وأفضل المعارك الدبلوماسية التي تؤكد عراقة الخارجية المصرية وحكمتها ودورها المهني الفاعل في إدارة المواقف الدولية.

وأكد الوزير في كلمة مصر أمام الدورة الثانية بعد المائتين للمجلس التنفيذي لليونسكو على مطلب جمهورية مصر العربية أن يأتي اختيار المدير العام لمنظمة اليونسكو، مستندًا إلى معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات المرشحين، فضلًا عن رؤيته لمستقبل المنظمة وسبل تفعيل دورها.

ولفت الوزير إلى أن مصر انطلاقًا من إدراكها و التزامها الراسخ بقيم ومبادىء اليونسكو تقدمت بمرشحتها لمنصب المدير العام، موضحاً أنها مرشحة تحوز المؤهلات المناسبة لتبوء هذا المنصب الدولي الرفيع، ولديها من الخبرات والكفاءة بما يمكنها من تحقيق أهداف اليونسكو، تلك المنظمة العريقة التى كرست مفهوم احترام التراث العالمي وساعدت على إنقاذه والحفاظ عليه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتخابات اليونسكو: بدء جولة الإعادة بين مصر وفرنسا لاختيار منافس قطر

    أخبار

  • مدير حملة مشيرة خطاب يطالب بالتصويت العلني في انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • التعليم العالي: منح دراسية من إنجلترا للحصول على درجة الماجستير

    أخبار

  • مصطفى الجندي: جهود مكثفة لإقناع 10 دول إفريقية بدعم مشيرة خطاب

    أخبار

إعلان

4a75adefc0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب