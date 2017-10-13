"التعليم العالي": الوفد المصري في انتخابات اليونسكو قاد أنبل المعارك الدبلوماسية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، أن الجهود الحثيثة التى بذلها الوفد المصري في اليونسكو لدعم السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب مدير اليونسكو بالتنسيق مع سامح شكرى وزير الخارجية والسفير محمد العرابي مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا تليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري والثقافي.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الوفد المصري بذل جهودا نظيفة تتفق مع أخلاقيات وتاريخ المصريين.

وأضاف الوزير أن وفد الدبلوماسية المصرية برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية قاد واحدة من أشرف وأنبل وأفضل المعارك الدبلوماسية التي تؤكد عراقة الخارجية المصرية وحكمتها ودورها المهني الفاعل في إدارة المواقف الدولية.

وأكد الوزير في كلمة مصر أمام الدورة الثانية بعد المائتين للمجلس التنفيذي لليونسكو على مطلب جمهورية مصر العربية أن يأتي اختيار المدير العام لمنظمة اليونسكو، مستندًا إلى معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار مؤهلات وخبرات المرشحين، فضلًا عن رؤيته لمستقبل المنظمة وسبل تفعيل دورها.

ولفت الوزير إلى أن مصر انطلاقًا من إدراكها و التزامها الراسخ بقيم ومبادىء اليونسكو تقدمت بمرشحتها لمنصب المدير العام، موضحاً أنها مرشحة تحوز المؤهلات المناسبة لتبوء هذا المنصب الدولي الرفيع، ولديها من الخبرات والكفاءة بما يمكنها من تحقيق أهداف اليونسكو، تلك المنظمة العريقة التى كرست مفهوم احترام التراث العالمي وساعدت على إنقاذه والحفاظ عليه.