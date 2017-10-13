ضبط 46 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
ضبط 46 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
02:20 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، عدة حملات مرورية وانضباطية لتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، عن ضبط 46884 مخالفة مرورية متنوعة، 2529 دراجة نارية مخالفة، 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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