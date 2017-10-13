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الداخلية تواصل حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل

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مصراوي Masrawy

الداخلية تواصل حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل

02:16 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الداخلية تواصل حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "الشرقية، والمنيا" بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والمواطنين، وجاري تكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

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