مباحث التموين: ضبط 115 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة حملة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 24 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، 115 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، 34 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، 69 قضية.

وعن مجال الغش التجاري، فقد تم ضبط 28 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام، 30 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، 8 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، 4 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.