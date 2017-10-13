قبل صدامهما غدًا.. كلوب يتفوق في المواجهات المباشرة أمام مورينيو

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يستقبل ليفربول نظيره مانشستر يونايتد غدًا على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي ستشهد مواجهة من نوع خاص بين يورجين كلوب وجوزيه مورينيو اللذين تقاسما نقاط مباراتي الموسم الماضي، حيث انتهت المواجهتان في الأنفيلد والأولد ترافورد بالتعادل.

وتواجه كل من مورينيو وكلوب في أكثر من مناسبة سابقًا عندما كان مدربين لكل من ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وأتت المواجهة الأولى بينهما في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر أكتوبر من عام 2012، وانتهى اللقاء بفوز دورتموند بقيادة كلوب على ريال مدريد بقيادة مورينيو بنتيجة 2-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ومن ثم تعادلا في لقاء الإياب في البيرنابيو بنتيجة 2-2.

وتواجها من جديد في نفس الموسم وفي نفس البطولة، ولكن في نصف النهائي، وحقق بروسيا دورتموند فوزه التاريخي بنتيجة 4-1، قبل أن يحقق ريال مدريد الفوز إيابًا بثنائية نظيفة لم تكن كافية للوصول إلى المباراة النهائية.

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وانتقل التنافس بين المدربين للدوري الإنجليزي عندما واجه ليفربول بقيادة كلوب نظيره تشيلسي بقيادة مورينيو في أكتوبر من عام 2015 على ملعب ستامفورد بريدج، وحقق الريدز حينها الفوز بنتيجة 3-1.

ومن ثم رحل مورينيو لتدريب مانشستر يونايتد ليتواجه مع ليفربول في شهر أكتوبر من العام الماضي على ملعب الأنفيلد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتعادلا في لقاء الدور الثاني في شهر يناير بهدف لكل فريق.

وبالتالي فإن الإحصائية الإجمالية لمواجهات كلوب ومورينيو فوز كلوب في 3 مباريات وفوز مورينيو في مباراة واحدة فقط، مقابل التعادل في 3 مباريات.