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جوارديولا وكين يسيطران على جوائز الأفضل في شهر سبتمبر

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توج المدرب الإسباني بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات مع مانشستر سيتي بخماسية نظيفة على ليفربول وبسداسية نظيفة على واتفورد، وبخماسية نظيفة على كريستال بالاس وبهدف نظيف على تشيلسي.

وبدوره حصد مهاجم توتنهام هاري كين جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، ليحصد بالتالي الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته بعد فوزه بها في شهر يناير من عام 2015 وفبراير من نفس العام ومارس من عام 2016 وفبراير من العام الجاري.

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وسجل كين في شهر 13 هدفا بواقع هدفين مع إنجلترا في شباك مالطا في تصفيات ، وهدفين في شباك إيفرتون في الدوري، وهدفين في شباك دورتموند في دوري الأبطال، وهدفين في شباك وست هام في الدوري، و3 أهداف في شباك أبويل في دوري الأبطال، وهدفين في شباك هدرسفيلد في الدوري.

وأخيرًا حصد اللاعب الكولومبي أنطونيو فالنسيا جائزة أفضل هدف بفضل الهدف الذي سجله بقميص مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة.

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