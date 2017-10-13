عاهل الأردن يهنىء الرئيس الفلسطيني على اتفاق المصالحة

عمان - أ ش أ

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في القاهرة أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من الرئيس محمود عباس اليوم، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وأعرب الرئيس عباس - خلال الاتصال - عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تقديم الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وعلى جميع المستويات.