أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عاهل الأردن يهنىء الرئيس الفلسطيني على اتفاق المصالحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاهل الأردن يهنىء الرئيس الفلسطيني على اتفاق المصالحة

02:18 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

عاهل الأردن يهنىء الرئيس الفلسطيني على اتفاق المصالحة

عاهل الأردن يهنىء الرئيس الفلسطيني

عمان - أ ش أ
هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في القاهرة أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من الرئيس محمود عباس اليوم، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.
وأعرب الرئيس عباس - خلال الاتصال - عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تقديم الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وعلى جميع المستويات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قيادي فلسطيني: قطعت يد العابثين.. وهذه أولى خطواتنا بعد المصالحة

    أخبار

  • لجنة شعبية فلسطينية تدعو لخطة عاجلة لإنهاء أزمات غزة

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • البحرين ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر

    أخبار

إعلان

d170fb3a62.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب