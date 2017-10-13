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تركيا تطالب باتخاذ قرار انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل انعقاد قمة زعماء التكتل

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مصراوي Masrawy

تركيا تطالب باتخاذ قرار انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل انعقاد قمة زعماء التكتل

02:17 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

تركيا تطالب باتخاذ قرار انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل انعقاد قمة زعماء التكتل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، بصدور قرار من الاتحاد الاوروبي حول انضمام بلاده لعضوية التكتل، في تصريحات أدلى بها قبل انعقاد قمة الاتحاد المزمعة الأسبوع المقبل.

وقال اردوغان في اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" اليوم الجمعة، موجها حديثه إلى زعماء دول الاتحاد الاوروبي: "قدموا إعلانكم ودعونا نتعامل مع القضية. لا نحتاج إليكم".

وكانت المحادثات بين تركيا والاتحاد الاوروبي حول انضمامها للتكتل قد وصلت إلى طريق مسدود بعد وقوع محاولة انقلاب في تركيا العام الماضي، مما أثار إدانة من جانب التركية.

وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إنه سيتم مناقشة مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي في القمة التي تعقد يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

وتواجه ألمانيا حاليا خلافا دبلوماسيا مع تركيا بسبب اعتقال مواطنين ألمان في الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة التركية بعد الانقلاب وأعربت عن معارضتها لانضمام أنقرة للاتحاد الاوروبي.

وقال اردوغان "هؤلاء الذين يفعلون كل شيء في سلطتهم لعزل تركيا عن الغرب، وإن أمكن عن العالم بأسرة، يعملون بلا فائدة".

وعلى الرغم من انتقاداته، ذكر اردوغان أن أنقرة لن تتخلى عن محاولتها للانضمام إلى التكتل.

وأضاف "مازالوا يخدعونا. لكننا سنصبر. نقول: لسنا نحن، لكن أنتم الذين ستتركون الحلبة".

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