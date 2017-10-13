العفو الدولية: الكاميرون تسيء معاملة المحتجزين بعد الاحتجاجات عليها

كيب تاون - (د ب أ):

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن أكثر من 500 شخص محتجزين "مثل أسماك السردين" في منشآت احتجاز مكدسة، في أعقاب حملات الاعتقال العشوائي واسعة النطاق التي تم تنفيذها في الاقليمين الناطقين بالانجليزية في الكاميرون.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية أن المحتجزين اعتقلوا عندما خرجت مظاهرات احتجاج في عشرات المدن في الاقليمين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي الناطقين بالانجليزية في مطلع أكتوبر الجاري.

ويشكو السكان الناطقين بالانجليزية في الدولة الواقعة غرب افريقيا منذ فترة طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ومن أن الحكومة تخفض المبالغ المالية المخصصة لهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الكاميرونية، التي قتلت أكثر من عشرين متظاهرا في ذلك اليوم، استخدمت القوة بشكل مفرط وغير ضروري أثناء الاعتقالات، كما تم تنفيذ معظم الاعتقالات بدون مذكرات اعتقال.

وأضافت المنظمة أن كثيرا من المصابين خلال الاحتجاجات لم يتوجهوا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة خوفا من قوات الأمن.