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القبض على عاطلين انتحلوا صفه رجال شرطة لسرقة المواطنين ببولاق

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين انتحلوا صفه رجال شرطة لسرقة المواطنين ببولاق

02:14 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

القبض على عاطلين انتحلوا صفه رجال شرطة لسرقة المواطنين ببولاق

المتهمين

كتب- فتحي سلمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين انتحلوا صفه رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة بولاق أبو العلا.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع كورنيش النيل ـ تنامي إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تم التقابل مع يوسف عبد الله،20 طالب ومقيم عرب غنيم ـ دائرة قسم شرطة التبين، والذي قرر له انه أثناء سيره فوجئ بقيام شخصان " أدلي بأوصافهما التقريبية " قاما باستيقافه والادعاء انهما من رجال الشرطة واستوليا منه علي هاتفه المحمول .

وبتتبع خط سير الجناة ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من اوصاف للجناة أمكن ضبطهما وتبين انهما كلا من أحمد صفوت ،30 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 40772 لسنة 2010م بولاق الدكرور "ضرب" والمقضي فيها بالحبس شهر، هشام سيد ،30 سنة، عاطل، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه ، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " ،و بسؤال المجني عليه اتهمهم بسرقته وانتحال صفة رجال شرطة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخري.

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مصراوي Masrawy

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