وزير التنمية المحلية يعتمد خطة تطوير الطرق الجديدة بالقليوبية

القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، استعرض خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق في ظل وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا في مجال الطرق خاصة طريق "شبرا- بنها" والدائرى الإقليمي، حيث من المتوقع بعد الانتهاء من تلك المشروعات الجديدة ان تزيد من الكثافات المرورية على بعض الطرق بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أن وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا لمتابعة تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة لإحداث سيولة مرورية، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون "ICE" والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح تطوير ورفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة لـ3 طرق رئيسية بالمحافظة، ويأتى على رأس الطرق طريق "قليوب - القناطر الخيرية" والذي يبلغ طوله حوالي 8 كيلو متر وطريق "قليوب - شبين القناطر"، ويبلغ طوله حوالي 9.4 كيلو متر وطريق "باسوس - شلقان"، كما تم خلال الاجتماع عرض الجدوي المرورية والاقتصادية من تطوير تلك الطرق الثلاثة حيث ستوفر للمحافظة ملايين الجنيهات سنويًا.

وأوضح المحافظ، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية تلك الطرق التي سيتم تطويرها لحل المشاكل المرورية وتسهيل حركة انتقال المواطنين وتقليل أزمنة الرحلات المرورية الحالية وحل الاختناقات المرورية ودفع عملية التنمية بالمحافظة.

وتابع أن الوزير طالب خلال الاجتماع بضرورة توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة على كافة الطرق بالمحافظة، خاصة التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة توفير وسائل النقل مميزة بدرجاتها وفئاتها للمواطنين بمحافظة القليوبية خاصة الذين يتوجهون يوميًا من مدن المحافظة إلى القاهرة.