أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إقبال متوسط بانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" في الإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إقبال متوسط بانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" في الإسماعيلية

02:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

انتخابات التجديد النصفي

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالإسماعيلية، إقبالًا متوسطًا حتى الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بمقر نقابة المهن الطبية بالإسماعيلية.

وقال الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء بالإسماعيلية ورئيس اللجنة الانتخابية، أن الأطباء يدلون بأصواتهم داخل خمسة بطاقات للاقتراع، وذلك لانتخاب ممثلي النقابة العام فوق السن وتحت السن وممثل النقابة العامة عن منطقة شرق الدلتا ومرشحين النقابة الفرعية فوق السن وتحت السن.

ويتنافس في الانتخابات على مقعدي فوق السن بنقابة الأطباء الفرعية خمسة أطباء وهم: الشافعي فرج، وعبدالحميد حسان، وعصام خضر، ونزيه أحمد وهشام فاروق، فيما يتنافس 3 أطباء على مقعدي تحت السن وهم أحمد ممدوح ومحمد ثروت ومحمد عبده.

وتشهد العملية الانتخابية على مستوى النقابة العامة للأطباء في منافسة 17 طبيبا على 3 مقاعد فوق السن، فيما يتنافس 13 طبيبا على 3 مقاعد تحت السن ويتنافس 5 أطباء على المقعد المخصص لمنطقة شرق الدلتا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إقبال متوسط على لجان انتخابات "الأطباء" في القليوبية

    أخبار

  • بالصور.. إقبال ضعيف في الساعات الأولى لانتخابات نقابة الأطباء

    أخبار

  • بالصور - إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لأطباء الوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور- بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

8ca69eafef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب