إقبال متوسط بانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" في الإسماعيلية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالإسماعيلية، إقبالًا متوسطًا حتى الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بمقر نقابة المهن الطبية بالإسماعيلية.

وقال الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء بالإسماعيلية ورئيس اللجنة الانتخابية، أن الأطباء يدلون بأصواتهم داخل خمسة بطاقات للاقتراع، وذلك لانتخاب ممثلي النقابة العام فوق السن وتحت السن وممثل النقابة العامة عن منطقة شرق الدلتا ومرشحين النقابة الفرعية فوق السن وتحت السن.

ويتنافس في الانتخابات على مقعدي فوق السن بنقابة الأطباء الفرعية خمسة أطباء وهم: الشافعي فرج، وعبدالحميد حسان، وعصام خضر، ونزيه أحمد وهشام فاروق، فيما يتنافس 3 أطباء على مقعدي تحت السن وهم أحمد ممدوح ومحمد ثروت ومحمد عبده.

وتشهد العملية الانتخابية على مستوى النقابة العامة للأطباء في مصر منافسة 17 طبيبا على 3 مقاعد فوق السن، فيما يتنافس 13 طبيبا على 3 مقاعد تحت السن ويتنافس 5 أطباء على المقعد المخصص لمنطقة شرق الدلتا.

