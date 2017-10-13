"هرب من قفص المحاكمة واختبأ في منزله".. القبض على تاجر مخدرات بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، القبض على أحد تجار المخدرات بعد تمكنه من الهرب من داخل محكمة منية النصر الجزئية، وقيامه بالاختباء داخل منزله عقب مداهمة القوات للمنزل.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بتمكن متهم في قضية مخدرات وسلاح من الهرب من داخل قفص الاتهام من داخل محكمة منية النصر.

وانتقل ضباط مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد إسلام صقر، ومعاونة النقيب أحمد العزب، وتبين أن المتهم يدعى "السيد. ع. ا" 29 عامًا، متهم في القضية رقم 10096 جنايات منية النصر "مخدرات وسلاح" وغافل الحراسة وهرب من داخل قفص.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم، ومداهمة منزله، واستدعاء جميع أفراد أسرته لاستجوابهم، كما تم شن حملات على الأماكن التي من المتوقع أن يكون فيها، حتى وردت معلومات أن المتهم استغل مداهمة القوات للمنزل وانصرافهم وعاد للاختباء بداخله.

وتمكنت حملة أمنية من القبض عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.