القبض على مدير إدارة هندسية وفني زوّرا ملفات تراخيص في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الجمعة، مدير الإدارة الهندسية وفني تنظيم بالوحدة المحلية لحي الكوثر، لتزويرهما في ملفات تراخيص البناء الخاصة بالمواطنين والتربح من أعمال وظائفهم.

ووردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية للواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام مسئولي الوحدة المحلية لمدينة حي الكوثر بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به بالتلاعب والتزوير في ملفات تراخيص مباني بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وقيامهم بعدم استيفاء البيانات والمستندات الخاصة بتلك التراخيص وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة، وعدم قيامهم بتحصيل الرسوم المقررة على تلك الرخص بالمخالفة.

وبينت التحريات أن المسئول عن ذلك كلاً من "ماجد. ر. م" 41 عامًا، رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة حي الكوثر، "ناجي. ص. س" 55 عامًا، فني تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة حي الكوثر بالتواطؤ مع أصحاب تلك الرخص وقيامهم بالتلاعب في ملفات تلك التراخيص، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، ما يؤدي الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإهمال الجسيم بعملهم بقصد تمكين المواطنين عقب ذلك من تلك التراخيص وتربحهم من أعمال وظائفهم.

وتم تشكيل لجنة فنية من المحافظة، لفحص ما ورد من معلومات، حيث ورد بتقريرها بفحص 26 رخصة كعينة عشوائية تبين وجود مخالفات مالية وإدارية في 22 ملفًا من أصل 26 ملفًا.

وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 397 إداري قسم الكوثر لسنة 2017.