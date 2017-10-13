ضبط 774 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق.

وأسفرت الجهود عن ضبط 774 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.