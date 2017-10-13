انتخابات اليونسكو: بدء جولة الإعادة بين مصر وفرنسا لاختيار منافس قطر

باريس- أ ش أ:

انطلقت قبل قليل جولة الإعادة بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الذي سينافس قطر بعد ساعات قليلة في المرحلة الخامسة والحاسمة لانتخابات اليونسكو على منصب المدير العام الجديد.

وكانت الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو انتهت - أمس - بعد انسحاب الصين ولبنان بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع أودري أزولاي مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر 22 صوتًا.

وبحسب لوائح اليونسكو، يشارك في الجولة الخامسة والأخيرة للانتخابات على منصب المدير العام المرشحان اللذين تصدرا الجولة الرابعة على أن يتم في هذه المرة إجراء قرعة حال تساوت الأصوات بينهما لتحديد الفائز بمنصب المدير العام.