والد زوجة "كاهن المرج" لمصراوي: "سمعان" طيب.. والحادث غير مخطط له

كتب – محمود رمزي:

قال القمص صليب عبد الشهيد، والد زوجة سمعان شحاتة كاهن كنيسة الفشن الذي استشهد صباح أمس، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض في المرج، إن الحادث غير مخطط له من القاتل، مضيفًا أن قاتل زوج ابنته "إرهابي"؛ لقناعاته المشتددة وأفكاره المتطرفة التي كشف عنها في تحقيقات الأمن.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، الجمعة: "سمعان شخص طيب، ولا يعرف العدائية، وليس له نشاط سياسي، ولكن سوء الحظ جعله متواجدًا في مكان به شخص استطاع الإرهابيون إقناعه بأفكارهم التكفيرية".

وكشف والد زوجة كاهن كنيسة الفشن، عن تفويض أسرة الشهيد للأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، لاتخاذ أي إجراءات قانونية، حتى لا تستغل الواقعة في أحداث طائفية.

كان الآلاف من أهالي عزبة جرجس والقرى المحيطة بمركز الفشن جنوب بني سويف، شيعوا مساء أمس، جثمان القمص سمعان شحاتة رزق الله راعي كنيسة القديس يولويوس.